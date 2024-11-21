Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1002-й день войны

Министерство обороны РФ 21 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1002-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира". Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 118-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85-ти военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты "Storm Shadow" производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).