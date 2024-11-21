x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 22:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 22:31
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава правительства Чехии раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

Международные соглашения
Газа
Биньямин Нетаниягу
Йоав Галант
время публикации: 21 ноября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 22:07
Глава правительства Чехии Петр Фиала
AP Photo/Darko Vojinovic

Глава правительства Чехии Петр Фиала прокомментировал в своем Х-блоге решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта.

По мнению Фиала, решение, приравнивающие избранных представителей демократического государства к лидерам исламистской террористической организации, подрывает авторитет Международного уголовного суда.

При этом Фиала не написал, намерена ли его страна выполнять решение суда и арестовать Нетаниягу и Галанта, если они приедут в страну.

Решение МУС ранее раскритиковали Венгрия, Аргентина, Великобритания.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 ноября 2024

МУС в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2024

Гидеон Саар отменил визит главы МИД Нидерландов в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 ноября 2024

Аргентина и Венгрия не намерены выполнять решение суда в Гааге в отношении Нетаниягу и Галанта
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 ноября 2024

МУС в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта