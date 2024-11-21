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Израиль

Гидеон Саар отменил визит главы МИД Нидерландов в Израиль

Международные соглашения
МИД
время публикации: 21 ноября 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 20:01
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Нидерланды были одной из первых стран, заявивших о намерении выполнять решение Международного уголовного суда в Гааге и арестовать Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта, если они приедут.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонную беседу со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. Саар от имени правительства Израиля выразил "разочарование по поводу заявления парламента Нидерландов, поддержавшего решение международного уголовного суда".

Гидеон Саар также сообщил коллеге, что его визит в Израиль не может состояться.

Каспар Велдкамп планировал посетить Израиль в ближайший понедельник, 25 ноября.

Отметим, что Аргентина и Великобритания объявили, что не намерены выполнять МУС.

Израиль
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