Ядерный указ Путина. Последний выпуск? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Российская агрессия против Украины продолжается уже более 1000 дней. Полномасштабная война началась 24 февраля 2022 года, но боевые действия идут с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Сегодня ситуация остается критической: массированные ракетные удары по гражданским объектам, отключения электроэнергии и отопления, жертвы среди мирного населения.

Между тем США впервые разрешили Украине наносить удары по территории России американским оружием, включая ракеты дальнего действия ATACMS. Это решение открывает новый этап в войне, позволяя Украине атаковать ключевые российские военные объекты. Однако Россия в ответ усиливает свои угрозы, включая возможность ядерного удара, что только усложняет будущее развитие событий, особенно в свете изменений в американской администрации.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".