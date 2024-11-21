В Разливе сгорел шалаш Ленина

В Сестрорецке сгорела расположенная на берегу озера Разлив реконструкция шалаша, в котором летом 1917 года Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста Временным правительством в связи с июльскими беспорядками в Петрограде.

"21 ноября в 10.20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, г. Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина. На территории музея "Шалаш В.И. Ленина" происходило тление шалаша. В 10.51 пожар ликвидирован", – цитирует РИА Новости

пресс-службу ГУМЧС.

Как отмечает агентство, после пожара от шалаша остались металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок. Поскольку речь идет о реконструкции, восстановить шалаш будет несложно.

Мемориальный архитектурный комплекс состоит из гранитного памятника Ленину "Шалаш", гранитного пирса, выставочного павильона, "Зеленого кабинета" и макете соломенного шалаша.