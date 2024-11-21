ВСУ: армия РФ выпустила по Днепру межконтинентальную ракету, "Кинжал" и еще шесть ракет

Утром 21 ноября армия РФ нанесла серию ударов по Днепру ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, из Тамбовской области РФ с истребителя МиГ-31К была выпущена аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал". Ещё семь крылатых ракет Х-101 были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Волгограда.

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.