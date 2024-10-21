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Граждане Израиля арестованы в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве

время публикации: 21 октября 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 10:14
Граждане Израиля арестованы в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Супруги-израильтяне Александр и Нана Бринские, имеющие также грузинские паспорта, были арестованы на прошлой неделе в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Грузинская полиция провела обыск в их квартире в Тбилиси и конфисковала крупную сумму наличных денег, криптовалюту и драгоценности.

Согласно подозрениям, Бринские, вместе с еще двумя сообщниками - Иосифом Палагашвили и Турникой Джибладзе, убеждали американских граждан вкладывать деньги в инвестиционную платформу, в то время как на самом деле эти деньги уходили на банковские счета мошенников.

По данным прокуратуры, жертвами стали две группы инвесторов, одна из которых потеряла 1,6 миллиона долларов, а вторая - около миллиона евро.

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