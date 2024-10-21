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Президент Бразилии отказался от участия в саммите BRICS в Казани из-за травмы головы

время публикации: 21 октября 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 09:11
Президент Бразилии отказался от участия в саммите BRICS в Казани из-за травмы головы
AP Photo/Eraldo Peres

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите BRICS, который пройдет в российской Казани 22-24 октября, потому что врачи рекомендовали ему воздержаться от длительных перелетов.

78-летний политик получил дома травму затылка, которая вызвала небольшое кровоизлияние. Да Силва примет участие в заседаниях форума в режиме видеоконференции. Вместо него в Казань отправится министр иностранных дел министр иностранных дел Мауро Виэйра.

Как сообщает агентство AP со ссылкой на бразильские СМИ, президент получил травму, упав в ванной комнате. Он был доставлен в больницу, где ему наложили пять швов.

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