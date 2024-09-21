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Самолет Scandinavian Airlines, вылетевший из Осло, совершил вынужденную посадку из-за мыши

время публикации: 21 сентября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 22:47
Самолет Scandinavian Airlines, вылетевший из Осло, совершил вынужденную посадку из-за мыши
AP Photo/Robert F. Bukaty

Самолет компании Scandinavian Airlines, вылетевший из Осло в Малагу, совершил вынужденную посадку в Копенгагене, сообщает ВВС.

Причиной этого стал незначительный инцидент на борту: когда одна из пассажирок вскрыла пакет с едой, выданный стюардессой, на колени ей выпрыгнула живая мышь. Увидев мышь, бегающую по салону, пассажиры стали кричать, началась паника, и экипаж принял решение запросить посадку в Дании.

В аэропорту Копенгагена пассажирам "мышиного" рейса был предоставлен другой самолет.

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