Самолет Scandinavian Airlines, вылетевший из Осло, совершил вынужденную посадку из-за мыши

Самолет компании Scandinavian Airlines, вылетевший из Осло в Малагу, совершил вынужденную посадку в Копенгагене, сообщает ВВС.

Причиной этого стал незначительный инцидент на борту: когда одна из пассажирок вскрыла пакет с едой, выданный стюардессой, на колени ей выпрыгнула живая мышь. Увидев мышь, бегающую по салону, пассажиры стали кричать, началась паника, и экипаж принял решение запросить посадку в Дании.

В аэропорту Копенгагена пассажирам "мышиного" рейса был предоставлен другой самолет.