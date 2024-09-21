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СМИ: Иран не передал России мобильные пусковые установки для ракет "Фатх-360"

время публикации: 21 сентября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 19:25
СМИ: Иран не передал России мобильные пусковые установки для ракет "Фатх-360"
Wikipedia.org. Фото: M. Sadegh Nikgostar/Fars Media Corporation

Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных баллистических ракет "Фатх-360", пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Источники – европейский дипломат, представитель европейской разведки и представитель США – заявили, что непонятно, почему Иран не поставил пусковые установки с ракетами "Фатх-360". Такое промедление ставит под сомнение возможность ввода этого оружия в эксплуатацию.

Два эксперта, из тех, с кем беседовал Reuters, выдвинули разные версии того, почему установки не были переданы. Одна из версий основана на том, что Россия может сама модифицировать для запуска ракет свои грузовики. По словам эксперта из Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца, гражданские грузовики, которые Иран модифицировал для запуска своих ракет, недостаточно надежны для работы в условиях украинской зимы.

Другая версия состоит в том, что Тегеран, затягивая поставки, оставляет таким образом " пространство для маневра" – переговоров с западными странами.

По имеющимся данным, Иран передал России более 200 баллистических ракет "Фатх-360".

Ракета "Фатх-360" была впервые представлена в 2022 году. Она обладает дальностью до 120 километров и несет боеголовку массой 150 килограмм. Стартовая скорость в три раза превышает скорость звука. Точность – до 30 метров. Обладает спутниковой системой наведения.

Вторжение России в Украину привело к расширению российско-иранского военного сотрудничества. Помимо ракет, Тегеран поставляет Москве артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты.

Мир
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