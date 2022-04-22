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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 10:55

В Запорожской области разбился самолет Ан-26

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Украинский Ан-26 "Вита" (иллюстрация)

Утром в пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс, есть пострадавшие, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Обстоятельства этого инцидента выясняются.

Какой организации или структуре принадлежал Ан-26, пока не сообщается.

Ан-26 – советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ "Антонов" и производившийся на Киевском авиационном заводе, модификация исходной модели Ан-24. Есть модификации для пассажирских и грузовых перевозок, эксплуатируется как в гражданских, так и в военных целях. В Украине был создан военный санитарно-транспортный и реанимационно-операционный самолёт Ан-26 "Вита".


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