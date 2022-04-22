В Запорожской области разбился самолет Ан-26

Утром в пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс, есть пострадавшие, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Обстоятельства этого инцидента выясняются.

Какой организации или структуре принадлежал Ан-26, пока не сообщается.

Ан-26 – советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ "Антонов" и производившийся на Киевском авиационном заводе, модификация исходной модели Ан-24. Есть модификации для пассажирских и грузовых перевозок, эксплуатируется как в гражданских, так и в военных целях. В Украине был создан военный санитарно-транспортный и реанимационно-операционный самолёт Ан-26 "Вита".