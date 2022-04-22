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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 09:19

Австралия ввела санкции против российских сенаторов, а также дочерей Путина и Лаврова

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Австралия ввела санкции против российских сенаторов, а также дочерей Путина и Лаврова

Австралия ввела санкции в отношении 144 российских сенаторов, двух дочерей президента РФ Владимира Путина и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает AAP. Помимо прочего санкции предусматривают запрет на посещение Австралии.

Ранее аналогичные санкции в отношении указанных лиц ввели США и Великобритания.

В публикации AAP названы имена дочерей Путина: Мария Владимировна Воронцова (37 лет) и Катерина Владимировна Тихонова (36 лет). Дочерью Лаврова названа Екатерина Сергеевна Винокурова, имеющая российское и американское гражданство.


Новые санкции дополняют список, который Австралия ранее ввела против 750 физических и юридических лиц в ответ на вторжение армии РФ в Украину.

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