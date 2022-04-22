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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 07:59

Уточненные данные о последствиях пожара в НИИ ВКС РФ в Твери: шестеро погибших, десятки пострадавших

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Правительство Тверской области

Опубликованы уточненные данные о последствиях пожара, вспыхнувшего в здании научно-исследовательского института военно-космических сил России в городе Тверь.

Как сообщает РИА Новости, погибли не менее шести человек, 27 пострадали, 13 пострадавших госпитализированы.

Огонь вспыхнул 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса НИИ, считающегося одним из ведущих российских центров разработки военно-космических и авиационных технологий.


К тушению пожара были привлечены более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

О полной ликвидации возгорания пока не объявлено, идет проливка помещений. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.

Сведений о том, какой ущерб нанесен аппаратуре и документации, не поступало. Эта информация засекречена.

Причины пожара пока не установлены.

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Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие

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