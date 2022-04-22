WSJ: прокуратура Франции выдала ордер на арест бывшего главы Nissan и Renault Карлоса Гона

Прокуратура Франции выдала международный ордер на арест бывшего главы Nissan Motor Co. и Renault SA Карлоса Гона, а также еще четырех лиц, которые предположительно связаны с оманской автомобильной компанией Suhail Bahwan Automobiles, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Прокуроры утверждают, что действующие владельцы и бывшие руководители оманской компании, являющейся дистрибьютором автомобилей в стране, помогли Гону вывести несколько миллионов долларов из Renault.

Уроженец Бразилии и ливанец по происхождению Карлос Гон в 1996 году стал исполнительным вице-президентом Renault, а после слияния с Nissan – президентом японской компании. В 2005 году Гон был назначен президентом и гендиректором Renault. В 2016 году он возглавил совет директоров Mitsubishi. В ноябре 2018 года Карлос Гон был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов примерно на 70 миллионов долларов, в махинациях с активами Nissan и сокрытии части доходов. Гон был уволен с поста председателя совета директоров Nissan, Renault тогда сохранила за ним все руководящие посты, но при этом признала его "временно недееспособным". В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением, после чего он покинул посты главы совета директоров и генерального директора компании Renault. Весной 2019-го защита внесла залог, и Гона поместили под домашний арест. Судебные слушания предполагалось начать в 2020 году. Однако в декабре 2019-го Гон сбежал из Японии в Ливан, спрятавшись в футляр для музыкального инструмента, который привезла с собой музыкальная группа, развлекавшая участников домашнего празднества. Карлос Гон, получивший образовании во Франции, имеет три паспорта: французский, бразильский и ливанский.

Выдача ордеров на арест несущественно изменит ситуацию в случае с Гоном, пишет WSJ. Он остается в Ливане, стране, которая не экстрадирует своих граждан. Источники, близкие к Гону, не исключают, что он может приехать во Францию, чтобы предстать перед судом, однако, по их словам, процесс усложняет то, что его паспорта на текущий момент находятся у властей Ливана.

Японские прокуроры ранее выдали ордер на арест супруги Гона Кароль. Она не является гражданкой Франции и может быть экстрадирована в Японию, если попытается покинуть Ливан, напоминает "Интерфакс".