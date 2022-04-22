"Энергоатом": российские ракеты могли поразить АЭС в Николаевской области

Крылатые ракеты армии РФ угрожали Южно-Украинской атомной станции в Николаевской области, сообщила НАЭК "Энергоатом".

"Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Пивденноукраинская АЭС (Южно-Украинская АЭС). Так, 16 апреля 2022 г. над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева. Одну из их зафиксировали камеры наблюдения ПАЭС", – написал "Энергоатом" в своем телеграмм-канале в пятницу, 22 апреля.

В компании подчеркнули, что угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира!", – отметил "Энергоатом", добавив, что требует от МАГАТЭ "принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установление демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС".