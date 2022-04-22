Глава Евросовета призвал Путина открыть гуманитарные коридоры из Украины накануне Пасхи

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы эвакуации мирных жителей из обстреливаемых российскими войсками городов, сообщает ВВС

Шарль Мишель призвал Путина перед предстоящей Пасхой открыть гуманитарные коридоры и обеспечить безопасный выезд людей из осажденного Мариуполя.

В ответ Путин рассказал Мишелю о "принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей".

Как утверждают украинские власти, последние несколько дней срывается эвакуация мирных жителей из осажденного Мариуполя из-за отсутствия соглашения с Россией.

Прокомментировал Путин и предложение российского минобороны украинским военным, защищающим "Азовсталь", сдаться. По словам Путина, "киевский режим не позволяет находящимся на "Азовстали" военным воспользоваться возможностью сложить оружие".

Также Мишель призвал российского лидера поговорить напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин в ответ сказал, что подобная возможность "зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей" и обвинил украинскую сторону в "непоследовательности" и в том, что "та не готова искать взаимоприемлемые решения".