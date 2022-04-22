Омбудсмен: в Каховке Херсонской области российские военные пытают местных жителей

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Каховке Херсонской области российские военные устроили пыточную камеру в помещении полиции, пишет УНИАН.

"Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе, и не выходили на митинги против оккупации", - заявляет Денисова.

В частности, по ее данным, для этого используется формальный повод: "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"Мужчин пытают электрошокерами, бьют", - заявила омбудсмен.