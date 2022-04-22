"ОВД-Инфо": за период с 4 марта в РФ возбуждено около 1260 дел "о дискредитации армии"

Правозащитный российский проект "ОВД-Инфо" подсчитал, сколько дел возбуждено в РФ по новой статье "о дискредитации армии". Эти данные приводит "Медуза".

Статья 20.3.3 КоАП РФ появилась 4 марта 2022 года. С тех пор, по состоянию на 22 апреля, в России составили 1258 административных протоколов о "дискредитации вооруженных сил".

За все время больше всего дел возбудили в Москве (195), Краснодарском крае (78), Калининградской области (62), Петербурге (58) и Томской области (56).

Напомним, в соответствии с принятым законом, за распространение "недостоверных сведений" о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 3 лет. Если "фейк" распространен "в составе организованной группы" или сопровождался "подделкой доказательств", максимальный срок наказания вырастает до 10 лет лишения свободы. Если распространение "фейка" повлекло "тяжкие последствия", виновным будет грозить до 15 лет лишения свободы.

"Фейковой" информацией о вооруженных силах РФ, согласно недавнему заявлению Роскомнадзора, может быть признана любая информация помимо той, что распространяют министерство обороны РФ и другие официальные российские источники. Более того, "фейком" может считаться использование в информационных сообщениях лексики и терминологии отличной от той, которая утверждена государством. Так, например, действия российских военных в Украине нельзя называть "войной", а следует именовать "специальной операцией", нельзя употреблять при описании этих действий такие слова как "нападение", "оккупация" и др.

Госдума также ввела административную ответственность "за дискредитацию ВС РФ". Законом предполагается введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность.