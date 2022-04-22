Прокуратура Киевской области: россияне обстреляли гражданский автомобиль, погибли двое детей

В Киевской области в результате действий российских военных двое детей в возрасте трех и 15 лет погибли на месте, их отец получил огнестрельное ранение головы, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в начале марта на территории села Михайловка-Рубежовка Бучанского района военные РФ открыли огонь из стрелкового оружия и военной техники по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья, пытавшаяся эвакуироваться. В результате обстрела двое детей в возрасте трех и 15 лет погибли на месте, их отец получил огнестрельное ранение головы.

В настоящее время в рамках уголовного производства установлены и допрошены очевидцы происшедшего, тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.