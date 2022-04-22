Против Владимира Кара-Мурзы в РФ возбуждено дело по статье о "фейках" про российскую армию

В отношении российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о "фейках" про российскую армию (статья 207.3 УК РФ). Об этом, как пишет "Медуза", сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

22 апреля Кара-Мурза был доставлен на допрос в Следственный комитет РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Владимира Кара-Мурзы, заявил, что СК России действует в соответствии с законом: "Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", – сказал Песков.

11 апреля Владимира Кара-Мурзу задержали рядом с домом и доставили в ОВД "Хамовники", где политик провел ночь в ожидании суда. Причиной задержания стало то, что он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться". На следующий день Хамовнический суд Москвы назначил политику административный арест сроком на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому.

Закон о "фейках" про российскую армию

4 марта 2022 года, через неделю против вторжения российской армии в Украину, Государственная дума РФ единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии.

В соответствии с принятым законом, за распространение "недостоверных сведений" о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 3 лет. Если "фейк" распространен "в составе организованной группы" или сопровождался "подделкой доказательств", максимальный срок наказания вырастает до 10 лет лишения свободы. Если распространение "фейка" повлекло "тяжкие последствия", виновным будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Госдума также ввела административную ответственность "за дискредитацию ВС РФ". Законом предполагается введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если действия, направленные на "дискредитацию ВС РФ", сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридический лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Необходимые изменения в Уголовный кодекс РФ Госдума также внесла на заседании в пятницу, 4 марта.

"Госдума также единогласно приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Уголовный кодекс РФ теперь будет дополнен новой статьей "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Она распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением "мер ограничительного характера" в виде "введения или продления политических или экономических санкций" в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года. Эта статья будет применяться в отношении граждан РФ, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения", – передавал ТАСС.

Закон о "фейках" привел к окончательному исчезновению в России независимых СМИ.