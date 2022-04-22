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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 12:30

ООН: более 5 млн беженцев покинули Украину после начала войны, но многие вернулись

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ООН: более 5 млн беженцев покинули Украину после начала войны, но многие вернулись

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули более 5 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 4 апреля): Польша (более 2,8 млн), Румыния (764 тыс.), Венгрия (476 тыс.), Молдова (429 тыс.), Словакия (346 тыс.).

Более 563 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны).


При этом ООН заявляет, что более 10 млн человек были перемещены внутри Украины, спасаясь от войны. В руководстве ООН признают, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными.

ООН также сообщает, что более 1 млн украинцев вернулись или возвращались в Украину, а потом снова выезжали. Но, судя по имеющимся, многие возвращаются на родину, когда появляется такая возможность.

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