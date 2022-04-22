Tinder-афериста из Бней-Брака, выдававшего себя за сына Леваева, задержали в Испании

По данным британской Daily Mail, Шимону Хаюту, известному как Tinder-аферист, может грозить тюремное заключение в Испании, где выдан ордер на его арест. Полиция заинтересовалась Хаютом, когда он ехал в роскошном автомобиле Maserati: рядом с ними сидела некая россиянка, а сам он находился за рулем. Хают заявил полицейским, что он турист по имени Майкл Билтон и предъявил поддельные права на это имя. Один из офицеров полиции, специализирующийся на распознавании фальшивых документов, узнал афериста.

Напомним, уроженец Бней-Брака Шимон Хают выдавал себя за Шимона Леваева, сына израильского миллиардера Льва Леваева, и обирал жительниц Скандинавии с помощью детально разработанной мошеннической схемы.

Шимон Хают, выдававший себя за сына израильского бизнесмена Льва Леваева, на самом деле родился и вырос в Бней-Браке. Его отец - раввин Йоханан Хают - работает в авиакомпании "Эль-Аль". Хают-младший в Израиле обвиняется в нескольких случаях мошенничества. В 2011 году ему удалось сбежать из страны по поддельному паспорту перед самым вынесением приговора в суде.

После бегства из Израиля обаятельный мошенник выдавал себя за миллиардера, он жил в шикарных гостиницах и проводил вечеринки на яхтах, а когда заканчивались деньги, он брал взаймы у своих состоятельных подруг, с которым знакомился с помощью приложения для мобильного телефона Tinder.

По свидетельству одной из его жертв, она познакомилась с мошенником в лондонской гостинице Four Seasons. Он приехал на встречу в сопровождении нескольких человек, представляя которых сказал, что это - его телохранитель, секретарь, личная помощница и водитель. Пока "босс" пил кофе с девушкой, остальные члены команды ждали его в лобби. Девушка говорит, что наличие команды "помощников" создавало ощущение у потенциальной жертвы, что действительно речь идет об очень успешном бизнесмене. Взяв деньги в долг, Шимон Хают "рвал" с подругой.

Он был арестован в 2019 году на территории Греции – в ходе совместной операции израильской полиции и Интерпола, экстрадирован в Израиль, где был приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Через 5 месяцев после начала отбывания наказания он был освобожден в связи с эпидемией коронавируса. Компания стримингового телевидения Netflix сняла по мотивам его похождений документальный фильм "Аферист из Tinder",