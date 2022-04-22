Путин встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем

Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москве 26 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко сообщила, что генсек ООН также проведет рабочую встречу и обед с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

20 апреля пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш отправил письма президентам России и Украины с просьбой срочно принять его в Москве и Киеве соответственно.

"Генеральный секретарь заявил, что в это время, чреватое великой опасностью и великими последствиями, он хотел бы обсудить срочные шаги по достижению мира в Украине, а также будущее многосторонней дипломатии, основанной на Уставе ООН и международном праве", - заявил Дюжаррик.