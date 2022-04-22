Взрыв в одной из мечетей афганской провинции Кундуз; более 30 погибших, свыше 40 раненых

В пятницу, 22 апреля, в одной из мечетей афганской провинции Кундуз прогремел взрыв, в результате которого погибли более 30 человек (по предварительным данным – 33). Более 40 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и раненых есть дети.

Пока о своей ответственности за теракт никто не заявил, однако, судя по всему, за этим взрывом, так же, как за несколькими аналогичными терактами, осуществленными накануне, стоит организация "Исламское государство" (ИГ).

Талибы неоднократно заявляли, что разгромили ИГ, однако эта организация остается главной угрозой для талибского Афганистана.