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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 11:29

Военная разведка Украины продемонстрировала начинку российской крылатой ракеты Х-101: электроника 60-70-х годов

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Ракеты Х-101 под крылом Ту-95МСМ Электронная начинка ракеты Х-101 Электронная начинка ракеты Х-101

В пятницу, 22 апреля, главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало фотографии блоков системы навигации российской крылатой ракеты Х-101 и их краткое описание.

Речь идет о стратегической крылатой ракете "воздух-земля" Х-101, которая разрабатывалась конструкторским бюро "Радуга" в 1995-2013 годах и считается одной из самых современных российских крылатых ракет с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Согласно описанию этой ракеты, публикуемой Википедией со ссылкой на официальные источники в минобороны РФ, она "выполнена на новой технологической основе, имеет исключительно российские комплектующие в отличие от предыдущих поколений этих ракет, которые имели комплектующие из стран бывшего СССР; использует комбинированную систему наведения: инерциальная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения; может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели; в отличие от ракет предыдущего поколения, имеется принципиальная возможность смены цели, когда ракета уже находится в полёте". Российскими военными утверждается, что эта ракета способна уничтожать подвижные цели с точностью попадания до 10 метров.

Эти ракеты действительно можно назвать современными по дате их первого боевого применения: с ноября 2015 года ракеты Х-101, которые могут нести бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, неоднократно применялись в ходе военной операции России в Сирии.


Однако, судя по описанию, представленному ГУР минобороны Украины, ракеты Х-101 оснащены советской электроникой, разработанной в 60-70-х годах прошлого столетия, которая выпускалась "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом Интеграл" и другими предприятиями. В этих "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М", разработанная в 1977 году и устанавливавшаяся на самолетах типа Су-27 или МиГ-29 советского периода производства, говорится в сообщении украинской стороны. ГУР минобороны Украины заявляет: "Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 не поразили намеченные цели".

Редакция NEWSru.co.il не располагает убедительными доказательствами того, что демонстрируемые ГУР минобороны Украины электронные блоки действительно были сняты с российской ракеты Х-101.

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