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Мир

Армия РФ нанесла авиаудар по Запорожью: погибла женщина, среди десятков пострадавших есть дети

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 22 апреля 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 15:05
Армия РФ нанесла авиаудар по Запорожью: погибла женщина, среди десятков пострадавших есть дети
МСЧС Запорожской области

Во вторник, 22 апреля, российская армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Местные власти сообщают, что погибла 69-летняя женщина.

В результате бомбардировок в одном из районов Запорожья возник пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что пострадали 23 человека, среди них четверо детей.

Мир
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