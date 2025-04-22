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Мир

Взрыв во Владимирской области. Вероятно взорвался склад боеприпасов

Россия
Война в России
время публикации: 22 апреля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 17:37
Взрыв во Владимирской области. Вероятно взорвался склад боеприпасов
Кадр из видео / соцсети

Во вторник, 22 апреля, в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремел взрыв. Губернатор Александр Авдеев призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии.

Военный аналитик Ян Матвеев заявляет, что речь идет о взрыве на складе боеприпасов 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Причина взрыва выясняется.

Местное издание "Зебра ТВ" сообщает, что в район войсковой части стягиваются сотрудники МЧС.

Baza утверждает, что эвакуируют жителей поселка Барсово и некоторых других.

Отметим, что цели во Владимирской области неоднократно подвергались атакам украинских БПЛА.

Мир
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