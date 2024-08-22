Путин во время посещения Чечни поцеловал Коран

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посетил Чечню. Согласно официальному сообщению, российский лидер и глава региона Рамзаном Кадыровым обсуждали в основном социальные и экономические вопросы.

Однако, по мнению западных экспертов, важным вопросом на повестке дня переговоров стало возможное направление дополнительного чеченского контингента в зону боев с Украиной. В Гудермесе Путин посетил университет спецназа и встретился с военнослужащими, которым предстоит отправиться на фронт.

Российский лидер также побывал в новой мечети пророка Иссы и подарил дому молитвы инкрустированный драгоценными камнями Коран. Передавая книгу священнослужителям, Путин ее поцеловал, что вызвало широкий резонанс, причем не только в социальных сетях.

Как отмечает саудовское издание "Элаф", многие мусульманские комментаторы напомнили, что только правоверные могут касаться священной книги. Их оппоненты восприняли жест Путина как проявление толерантности и уважения к исламу. Среди последних – и университет аль-Азхар – высшая религиозная инстанция шиитской ветви ислама.