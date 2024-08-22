Уолц, Клинтон и Обама: в Чикаго продолжается съезд Демпартии США

Губернатор Миннесоты Тим Уолц, выступая на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии, официально согласился баллотироваться на пост вице-президента. "Это высшая честь, оказанная мне в жизни", – сказал он, поблагодарив Камалу Харрис за выбор.

В своем выступлении Уолц подчеркнул, что вырос на Среднем Западе в простой семье, напомнил о своей карьере учителя и спортивного тренера. "Сейчас четвертая четверть матча. Мы пропустили на один больше. Но мы атакуем, жмем их. Ну, ребята, я знаю, кто победит", – сказал он.

Перед участниками съезда выступили также два бывших президента США, пользующихся в партии огромным авторитетом: Билл Клинтон и Барак Обама. Клинтон заявил, что Дональд Трамп умеет лишь создавать хаос и интересуется исключительно собой. "И он старше меня", – напомнил президент, покинувший Белый дом в 2001 году.

Обама подверг Трампа резкой критике. "Нам не нужны еще четыре года бахвальства и хаоса. Мы уже видели этот фильм и знаем: продолжение будет хуже. Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Америка готова к президенту Камале Харрис!" – провозгласил он.

Оба бывших президента предупредили об опасности почивания на лаврах. Они уверены, что борьба будет ожесточенной до самого конца.