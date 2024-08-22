В Бразилии скончался еврейский медиамагнат Силвиу Сантуш, потомок Ицхака Абарбанеля

В Бразилии на 94-м году жизни скончался Силвиу Сантуш – сын сефардских иммигрантов, ставший одним из наиболее известных людей страны. Настоящее имя Силвиу – Сеньор Абарбанель, он потомок дона Ицхака Абарбанеля – выдающегося государственного и религиозного деятеля средневековья.

Силвиу, чей отец происходил из Салоник, а мать – из Смирны, в детстве занимался мелочной торговлей на улицах, затем стал выступать в радиопрограммах. Талант шоумена и деловая хватка позволили ему создать настоящую медиа-империю. Его телеканал SBT был третьим по рейтингу в стране.

Не обошли Сантуша и скандалы: он выступал с заявлениями, которые признавались мизогинными, был близок к диктаторам, не всем были по душе и его передачи, в которых он делал из купюр самолетики и запускал их в зал, громко спрашивая: "Кому денег?" Он также отказался предоставлять эфир телеевангелистам, говоря, что канал – его дом, а дом у него еврейский.

"Он сделал многих людей счастливыми. Силвиу был самой яркой личностью в истории телевидения Бразилии, никто не имел такого таланта общения. Его уход оставляет пустоту, он означает конец эпохи", – сообщил президент Лула да Сильва.