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NEWSru.co.il :: В мире22 декабря 2021 г., 13:27

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для обвиняемых в крушении Боинга над Украиной

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Восстановленный из обломков фюзеляж малайзийского "Боинга" Восстановленный из обломков фюзеляж малайзийского "Боинга"

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненное заключение для обвиняемых по делу о крушении в 2014 году над востоком Украины малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Это максимальный предусмотренный законом срок.

Подсудимые – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот) – обвиняются в убийстве 298 человек и крушении авиалайнера. Подсудимые не принимают участие в слушаниях.

Согласно данным расследования, самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на контролируемую сепаратистами украинскую территорию из России. Москва отрицает причастность к трагедии.

Отметим, что нынешнее заседание суда проходило на фоне резкого обострения ситуации на российско-украинской границе. Международное сообщество опасается, что российский режим решится на военное вторжение на территорию соседнего государства.


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