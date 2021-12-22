Уникальная находка в Китае: эмбрион динозавра, которому более 66 млн лет

В китайской провинции Ганьчжоу обнаружен прекрасно сохранившийся эмбрион динозавра, возраст которого превышает 66 миллионов лет. Находку уже назвали уникальной – эмбрионы подобной сохранности науке практически неизвестны.

Не родившегося младенца назвали "малыш Инлян". Палеонтологи определили, что он принадлежит к овиропторозаврам – разновидности динозавров-теропод. Эти пернатые ящеры связаны с птицами.

Интерес ученых вызвала и поза эмбриона. Она схожа с позой птенца непосредственно перед тем, как он вылупится из яйца. По их словам, это еще одно свидетельство, что появление динозавров на свет происходило так же, как у сегодняшних птиц.