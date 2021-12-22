Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире22 декабря 2021 г., 13:51

В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины

Комитет врачей Судана сообщил о втором погибшем в ходе разгона военными массовой демонстрации сторонников демократии, прошедшей в Хартуме 20 декабря. 28-летний Абдул Маним Мухаммад Али скончался от пулевого ранения в голову.

В больницы Хартума были доставлены 125 пострадавших. У большинства – отравление слезоточивым газом. Армия и полиция, которые не смогли справиться с сотнями тысяч манифестантов. Действовали по мере утраты контроля со все большей жесткостью.

Сообщается о двух женщинах, которые стали жертвами изнасилований в ходе беспорядков. Эти события напоминают каирскую площадь Тахрир, на которой в ходе массовых демонстраций во время "арабской весны" совершались жестокие групповые изнасилования.


Манифестации 20 декабря были приурочены к третьей годовщине начала оппозиционных выступлений, приведших к свержению диктатора Омара аль-Башара. Направлены они были и против попытки военных захватить власть.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2021
В Судане подавлена манифестация против военных, более 100 пострадавших
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2021
В Судане разогнана манифестация против военных

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:43 Уникальная находка в Китае: эмбрион динозавра, которому более 66 млн лет
13:51 В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины
13:27 Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для обвиняемых в крушении Боинга над Украиной
08:49 Байден признал заслуги Трампа в борьбе с COVID-19
07:21 Обвал в шахте в Мьянме, десятки пропавших без вести
21:46 По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной
17:54 В Нью-Йорке предлагают за вакцинацию "бустером" по 100 долларов
15:45 Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе
14:54 Антисемитизм в немецком языке
14:23 Власти России заявили о готовности разместить в Беларуси ядерное оружие
Загрузка...