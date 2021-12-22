В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины

Комитет врачей Судана сообщил о втором погибшем в ходе разгона военными массовой демонстрации сторонников демократии, прошедшей в Хартуме 20 декабря. 28-летний Абдул Маним Мухаммад Али скончался от пулевого ранения в голову.

В больницы Хартума были доставлены 125 пострадавших. У большинства – отравление слезоточивым газом. Армия и полиция, которые не смогли справиться с сотнями тысяч манифестантов. Действовали по мере утраты контроля со все большей жесткостью.

Сообщается о двух женщинах, которые стали жертвами изнасилований в ходе беспорядков. Эти события напоминают каирскую площадь Тахрир, на которой в ходе массовых демонстраций во время "арабской весны" совершались жестокие групповые изнасилования.

Манифестации 20 декабря были приурочены к третьей годовщине начала оппозиционных выступлений, приведших к свержению диктатора Омара аль-Башара. Направлены они были и против попытки военных захватить власть.