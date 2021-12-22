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NEWSru.co.il :: В мире22 декабря 2021 г., 19:00

В нидерландском городе Амстелвеен убит израильтянин

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В нидерландском городе Амстелвеен убит израильтянин

В нидерландском городе Амстелвеен в среду, 22 декабря, на глазах прохожих практически в упор был расстрелян 56-летний израильтянин Ицхак Меири.

По словам свидетелей, киллеру около 20 лет, он был в черной рубашке, джинсах и черной шляпе.

Местное издание AD пишет, что в 2008 году Меири был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения за вымогательство у предпринимателей в Амстердаме. По данным этого издания, он был "финансовым директором" косметической фирмы See of Love. По информации издания, это была не первая попытка устранить израильского бизнесмена.

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