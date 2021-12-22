Германия прекратила вещание российского телеканала RT на немецком языке

Германия добилась от Eutelsat прекращения спутниковой трансляции российского телеканала Russia Today на немецком языке спустя несколько дней после его запуска. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Eutelsat исключила Russia Today из списка транслируемых каналов на фоне растущей напряженности между Востоком и Западом из-за активности военных на границах Украины и газопровода "Северный поток".

Управления по делам СМИ Берлина и Бранденбурга (Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Mabb) сообщило, что RT не подавал заявку на получение лицензии на вещание в Германии, хотя в июне обратился за лицензией в в Люксембурге в обход немецкого законодательства. "Люксембург отклонил уведомление, ссылаясь на правовой суверенитет Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении Mabb.

На сайте Euronews говорится, что в Russia Today утверждают, что вещание велось на основании сербской лицензии, которая действует в Германии соответствии Европейской конвенцией о трансграничном телевидении (ECTT). В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия немецкого регулятора неправомерными, и сообщили, что обратятся в суд.