Скончался Дмитрий Зимин, ученый, предприниматель, благотворитель и популяризатор научных знаний

В среду, 22 декабря, стало известно о смерти Дмитрия Зимина, основателя фонда "Династия", литературной премии "Просветитель" и соучредителя организации Zimin Foundation, занимающейся поддержкой науки и образования. Ему было 88 лет.

"Отец был большой жизнелюб. Он прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - написал в Facebook его сын Борис Зимин.

Дмитрий Зимин был одним из основателей компании сотовой связи "Билайн".

Созданный им фонд "Династия", поддерживавший талантливых ученых и студентов, также финансировал программу "Я думаю", за что в мае 2015 года министерство юстиции РФ включило фонд в реестр НКО - иностранных агентов. После этого Зимин был вынужден закрыть фонд.

Дмитрий Зимин также поддерживал израильскую науку. Он вместе с сыном Борисом внес весомый денежный вклад в создание и развитии лаборатории материаловедения в Ариэльском университете. При этом он утверждал, что вклад в лабораторию - не пожертвование, а инвестиция. Он верил, что из Ариэльского университета выйдут ученые, которые принесут Израилю очередного "Нобеля".