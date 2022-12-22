Байден сравнил украинцев с Маккавеями, Зеленский попросил еще ПРО

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился вечером по израильскому времени на базе ВВС "Сент-Эндрюс" возле Вашингтона и был принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

В начале встречи Байден заявил, что "американский народ горд тем, что может поддержать украинский народ". Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Америку за помощь. Встреча продлилась около трех часов.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи, президент США Джо Байден заявил, что американский народ продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и в 2023 году, заявив, что "украинский народ никогда не останется один".

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Байден перечислил список помощи, которую США уже передали намерены передать Украине, объявив о новом пакете помощи стоимостью более 2 миллиардов долларов, который впервые будет включать в себя системы ПРО Patriot и подготовку украинских операторов для этих систем.

Американский лидер напомнил, что сейчас еврейский народ празднует Хануку, праздник света, и сравнил украинское руководство с Маккавеями, которые борются, чтобы изгнать тьму из своей страны. Он также обвинил Россию в том, что она использует зиму как оружие против мирного населения, и заявил, что США и их союзники окажут Украине любую необходимую помощь для восстановления электросетей.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден дал понять, что не намерен навязывать Украине мирные переговоры с Россией. В то же время он подчеркнул, что США не будут передавать Украине вооружения дальнего радиуса действия, чтобы не спровоцировать Москву на полномасштабную войну со странами NATO.

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Президент Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Байдена и США в целом за помощь, заявив, что намерен просить дополнительные системы ПРО Patriot. Он также подчеркнул, что Россия должна ответить за все, что она сотворила в Украине.

После пресс-конференции Зеленский выступит в Конгрессе США. После выступления в Конгрессе Зеленский вернется в Украину (по всей видимости, через Польшу).

Данный визит – первая поездка Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

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