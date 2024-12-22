Генштаб ВСУ: сбиты 52 из 103 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 42 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 22 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 103 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО перехватили 52 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 44 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины. Один БПЛА улетел в сторону Беларуси.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Ракету, судя по всему, перехватить не удалось.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 22 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 42 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Ростовской, Брянской, Курской областей, а также над территорией Краснодарского края.

По меньшей восемь БПЛА были выпущены по Казани. Шесть из них попали в жилые дома, в том числе высотные, один взорвался на территории промышленного объекта. Была прекращена работа аэропортов в Казани и Ижевске.

Руководство Ростовской области сообщило о перехвате восьми БПЛА и одной ракеты в районе города Миллерово. В общей сложности, по сведениям министерства обороны России, было перехвачено 42 украинских беспилотника. 20 из, как утверждается, сбиты над Орловской областью. В поселке Стальной Конь под Орлом возник пожар на объекте топливной инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.