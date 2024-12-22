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Мир

Десятки украинских БПЛА атаковали Россию

время публикации: 22 декабря 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 11:01
Десятки украинских БПЛА атаковали Россию
Соцсети

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по целям в России. По меньшей восемь БПЛА были выпущены по Казани. Шесть из них попали в жилые дома, в том числе высотные, один взорвался на территории промышленного объекта. Была прекращена работа аэропортов в Казани и Ижевске.

Руководство Ростовской области сообщило о перехвате восьми БПЛА и одной ракеты в районе города Миллерово. В общей сложности, по сведениям министерства обороны России, было перехвачено 42 украинских беспилотника.

20 из, как утверждается, сбиты над Орловской областью. В поселке Стальной Конь под Орлом возник пожар на объекте топливной инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Мир
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