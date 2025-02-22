На северо-востоке Франции вооруженный ножом террорист напал на нескольких человек, убив одного из них
время публикации: 22 февраля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 19:18
В городе Мюлуз на северо-востоке Франции вооруженный ножом злоумышленник напал на нескольких человек, убив одного и ранив, по меньшей мере, двоих. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Подозреваемый в нападении задержан. Проверяется версия о том, что задержанным осуществлен теракт. Имя задержанного известно полиции, так как он находился в списке лиц, подозреваемых в причастности к террору и "склонных к радикализации".