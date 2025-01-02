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Мир

Автомобильный теракт в Новом Орлеане: Джаббар действовал не один

Террористы
США
время публикации: 02 января 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:46
Автомобильный теракт в Новом Орлеане: Джаббар действовал не один
AP Photo/Gerald Herbert

Возросло до 15 человек число погибших в результате автомобильного теракта в Новом Орлеане, количество пострадавших превысили 35 человек. Напомним, что в новогоднюю ночь отставной американский военнослужащий Шамс ад-Дин Джаббар протаранил на пикапе толпу на улице Бурбон.

На данный момент известно имя только одного из погибших. Это Мартин "Тайгер" Беч, бывший член футбольной команды Принстонского университета. Как сообщается, большинство жертв теракта, происшедшего в туристическом районе, – жители Нового Орлеана.

Следствие полагает, что Джаббар действовал не один. ФБР проводят обыски и за пределами штата Луизиана, в частности, в Техасе – родном штате ликвидированного террориста. Также проверяется причастность людей, арендовавших на Airbnb номер, где были изготовлены взрывные устройства.

Напомним: на использованном Джаббаром автомобиле был флаг "Исламского государства". На данном этапе неясно, был ли террорист связан с группировкой напрямую.

Президент США Джо Байден заявил, что федеральные органы также расследуют возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что накануне теракта Джаббар опубликовал в социальных сетях видео, где сказал, вдохновляется деятельностью ИГ.

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