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Мир

Ватикан сообщил, что состояние Папы Римского остается "критическим"

Италия
время публикации: 22 февраля 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 20:53
Ватикан сообщил, что состояние Папы Римского остается "критическим"
AP Photo/Andrew Medichini

Состояние Папы Римского Франциска остается "критическим" после перенесенного "затяжного респираторного заболевания", заявили в Ватикане.

В заявлении говорится, что 88-летний понтифик "чувствует себя хуже, чем вчера", и ему сделали переливание крови.

Он в сознании, но нуждается в постоянной подаче кислорода.

Папа Франциск проходит лечение от двусторонней пневмонии в больнице Джемелли в Риме.

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