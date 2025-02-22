Ватикан сообщил, что состояние Папы Римского остается "критическим"

Состояние Папы Римского Франциска остается "критическим" после перенесенного "затяжного респираторного заболевания", заявили в Ватикане.

В заявлении говорится, что 88-летний понтифик "чувствует себя хуже, чем вчера", и ему сделали переливание крови.

Он в сознании, но нуждается в постоянной подаче кислорода.

Папа Франциск проходит лечение от двусторонней пневмонии в больнице Джемелли в Риме.