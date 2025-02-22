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Мир

В США впервые за 15 лет будет осуществлена казнь через расстрел

США
Судебные решения
время публикации: 22 февраля 2025 г., 05:20 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 05:46
Брэд Сигмон
South Carolina Department of Corrections via AP

Власти штата Южная Каролина планируют 7 марта 2025 казнить заключенного методом расстрела, передает агентство Associated Press. В США подобное произойдет впервые за 15 лет.

Будет расстрелян 67-летний Брэд Сигмон, который сам выбрал такой способ казни, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции. Он был приговорен к смертной казни за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.

С 1967 года в США был казнены через расстрел лишь три человека. Все три предыдущих случая были зарегистрированы в штате Юта, последний – в 2010 году.

Мир
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