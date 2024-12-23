x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 16:20
23 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Джо Байден смягчил приговор 37 ожидавшим смертную казнь, убийца евреев будет казнен

Джо Байден
время публикации: 23 декабря 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 16:23

Президент США Джо Байден смягчил приговор 37 из 40 заключенных, приговоренных к смертной казни федеральными судами. Им предстоит отбывать пожизненное заключение без возможности освобождения.

"Я более чем когда-либо убежден, что использованию смертной казни на федеральном уровне должен быть положен конец", – сообщил Байден. Он также заявил, что осуждает преступников и выражает соболезнования близким их жертв.

Смягчение приговора не коснулось трех заключенных. Это один из организаторов взрыва на бостонском марафоне в 2013 году Джохар Царнаев, сторонник превосходства белой расы Дилан Руф, застреливший в 2015 году девять темнокожих прихожан церкви, а также Роберт Боуэрс, устроивший в 2018 году массовую стрельбу в синагоге Питтсбурга и убивший 11 человек.

Отметим, что в тюрьмах США ожидают смертной казни более 2000 человек, осужденных судами штатов. На них президентское право на амнистию и смягчение приговора не распространяются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 декабря 2024

Президент Байден амнистировал около 1500 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 декабря 2024

Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Трамп обвинил его в злоупотреблении