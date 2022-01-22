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NEWSru.co.il :: В мире22 января 2022 г., 13:36

В Нью-Йорке задержали студентку, плюнувшую в еврейского мальчика

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В Нью-Йорке задержали студентку, плюнувшую в еврейского мальчика

Полиция Нью-Йорка задержала 21-летнюю Кристину Дарлинг, студентку колледжа, подозреваемую в преступлении на почве ненависти и действиях, наносящих вред ребенку, сообщает Times of Israel.

Согласно материалам следствия, девушка сказала трем еврейским детям, проходя мимо одной из синагог Бруклина: "Гитлер должен был убить вас всех". Затем, обратившись к 8-летнему мальчику, она добавила: "Я убью тебя, я знаю, где ты живешь". Камера наблюдения зафиксировала, что, сказав это, Дарлинг плюнула в ребенка.

Как именно полиции удалось выйти на след Кристины Дарлинг, не сообщается.


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