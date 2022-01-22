В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Донской, личный фотограф Бориса Ельцина

В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Донской, личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина, долгие годы работавший фотокорреспондентом АПН и РИА Новости.

До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов в стране. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы, сообщает РИА Новости.

Донской был лауреатом более 160 международных премий, в том числе – Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".