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NEWSru.co.il :: В мире22 января 2022 г., 15:54

В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Донской, личный фотограф Бориса Ельцина

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В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Донской, личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина, долгие годы работавший фотокорреспондентом АПН и РИА Новости.


До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов в стране. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы, сообщает РИА Новости.

Донской был лауреатом более 160 международных премий, в том числе – Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".

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