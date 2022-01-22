Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро, что является рекордной суммой для стран Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на lrytas.lt.

Представитель организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только для Литвы, но и для всех стран Балтии.

Счастливый билет был куплен 20 января в вильнюсском магазине сети Maxima. До этого рекордный выигрыш в Литве составлял 13 миллионов евро, когда летом 2021 года житель Вильнюса зашел в магазин за минеральной водой и заодно приобрел лотерейный билет.