Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире22 января 2022 г., 14:51

Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро

Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро, что является рекордной суммой для стран Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на lrytas.lt.

Представитель организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только для Литвы, но и для всех стран Балтии.

Счастливый билет был куплен 20 января в вильнюсском магазине сети Maxima. До этого рекордный выигрыш в Литве составлял 13 миллионов евро, когда летом 2021 года житель Вильнюса зашел в магазин за минеральной водой и заодно приобрел лотерейный билет.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:51 Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро
14:14 Россия предложила Ирану временное соглашение в обмен на отмену санкций
13:36 В Нью-Йорке задержали студентку, плюнувшую в еврейского мальчика
12:54 Президент Украины ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний
12:19 Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
11:55 Украина получила первую часть военной помощи США для обеспечения безопасности
22:27 Житель штата Мэриленд, в доме которого жили более 120 змей, найден мертвым
22:09 В Западной Виргинии журналистка была сбита машиной в прямом эфире и продолжила репортаж
21:32 Самолет American Airlines, летевший в Лондон из Майами, вернулся в аэропорт из-за пассажирки
19:32 В возрасте 68 лет умер американский комик Луи Андерсон
Загрузка...