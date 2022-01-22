В Москве арестован предполагаемый основатель хакерской группировки The Infraud Organization

Суд в Москве арестовал предполагаемого основателя хакерской группировки The Infraud Organization Андрея Новака, который объявлен в США в розыск по обвинению в кибермошенничестве, сообщает "Медуза".

Еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Источник агентства отметил, что российские спецслужбы установили местонахождение преступников при содействии правоохранительных органов США. Фигурантам дела вменяются статьи о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, Россия не планирует выдавать США Новака. "Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, по его словам, если среди арестованных предполагаемых членов группировки будет обвиняемый без российского гражданства, то "после расследования уголовного дела в России и его рассмотрения в суде фигурант будет экстрадирован в ту страну, где в отношении него возбуждено дело".

В феврале 2018 года минюст США обвинил в участии в группировке The Infraud Organization 36 человек из разных стран мира, в том числе Андрея Новака. По версии американских властей, группировка в ходе своей деятельности нанесла ущерб на сумму 530 миллионов долларов.

В марте 2021 года в США приговорили к десяти годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, который несколькими годами ранее был задержан в Таиланде. По версии властей США, он также был одним из сооснователей The Infraud Organization; Медведев в ходе процесса признал вину.