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NEWSru.co.il :: В мире22 января 2022 г., 14:14

Россия предложила Ирану временное соглашение в обмен на отмену санкций

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Россия предложила Ирану временное соглашение в обмен на отмену санкций

Россия предложила Ирану подписать временное соглашение об ограничении ядерной программы в обмен на некоторое ослабление антииранских санкций, сообщает NBC News, подчеркивая, что США известно об этих переговорах. Иран отклонил предложение России.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США подтвердил факт переговоров, сказав: "На этом этапе мы уверены, что серьезных обсуждений какого-либо временного механизма не ведется" Кроме того, он заметил, что США в любом случае не станут вести никаких переговоров "при участии СМИ". .


Представитель постоянного представительства Ирана при ООН сообщил NBC, что Тегеран не желает участвовать в каком бы то ни было временном соглашении, и не стал комментировать информацию о предложении России.

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