Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире22 января 2022 г., 11:55

Украина получила первую часть военной помощи США для обеспечения безопасности

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина получила первую часть военной помощи США для обеспечения безопасности

Украина получила первую часть военной помощи США, сообщает ВВС со ссылкой на американское посольство на Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - говорится в сообщении посольства.

Груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.


"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорится в сообщении.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:54 Президент Украины ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний
12:19 Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
11:55 Украина получила первую часть военной помощи США для обеспечения безопасности
22:27 Житель штата Мэриленд, в доме которого жили более 120 змей, найден мертвым
22:09 В Западной Виргинии журналистка была сбита машиной в прямом эфире и продолжила репортаж
21:32 Самолет American Airlines, летевший в Лондон из Майами, вернулся в аэропорт из-за пассажирки
19:32 В возрасте 68 лет умер американский комик Луи Андерсон
18:31 Лех Валенса, бывший президент Польши, заразился коронавирусом
16:05 СБУ Украины заявила, что за волной "псевдоминирования" по всей стране стоит Россия
11:22 В Англии собаку спасли с помощью дрона и привязанной к нему сосиски
Загрузка...