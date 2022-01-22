Украина получила первую часть военной помощи США для обеспечения безопасности

Украина получила первую часть военной помощи США, сообщает ВВС со ссылкой на американское посольство на Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - говорится в сообщении посольства.

Груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорится в сообщении.